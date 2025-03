Família de Vitória contraria polícia e pede reconstituição do crime Procedimento pode esclarecer contradições Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 13h12 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família de Vitória contraria polícia e pede reconstituição do assassinato da jovem

A polícia de Cajamar decidiu não realizar a reconstituição do crime que envolve Maicol Antonio Sales dos Santos, suspeito de assassinar a jovem Vitória Regina de Souza. O delegado responsável pelo caso, Dr. Fábio, acredita que Maicol agiu sozinho e possui provas suficientes para sustentar essa conclusão. Ele aguarda laudos complementares do IML e da Polícia Científica para finalizar o inquérito.

Por outro lado, a família de Vitória, representada pelo advogado Fábio Costa, planeja solicitar judicialmente a reconstituição do crime. Eles argumentam que o procedimento é crucial para verificar a possibilidade de envolvimento de outras pessoas e esclarecer contradições no depoimento do suspeito. A capacidade física de Maicol para carregar o corpo da vítima sozinho é um dos pontos que a família deseja investigar.

A divergência entre a polícia e a família reflete a complexidade do caso. Enquanto a polícia se baseia na confissão e nas evidências coletadas, a família busca uma investigação mais aprofundada para garantir que todos os aspectos do crime sejam devidamente esclarecidos.

Assista em vídeo - Família de Vitória contraria polícia e pede reconstituição do assassinato da jovem

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!