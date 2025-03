Família de Vitória desconfia após resposta breve de ex-namorado Ex-namorado responde com "OK" sobre paradeiro de Vitória e gera desconfiança Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 09h49 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h49 ) twitter

Resposta lacônica de ex-namorado sobre paradeiro de Vitória intrigou família

A família de Vitória ficou intrigada quando o ex-namorado da jovem respondeu de maneira lacônica sobre seu desaparecimento. A irmã de Vitória enviou uma mensagem ao rapaz perguntando se ele sabia do paradeiro da jovem, e ele respondeu apenas com um “ok”. Essa resposta gerou desconfiança entre os familiares, preocupados com o atraso incomum de Vitória ao voltar do trabalho. O advogado da família, Fabio Costa.

Desde que Vitória não retornou para casa no horário habitual, os familiares começaram a contatar pessoas próximas a ela, incluindo o ex-namorado. A preocupação aumentou quando o pai de Vitória entrou em contato com a empresa de ônibus para verificar possíveis problemas no trajeto. A relação entre Vitória e o ex-namorado terminou há cerca de quatro ou cinco meses após o pai expressar sua insatisfação com ele, o que pode ter contribuído para a resposta evasiva do rapaz.

