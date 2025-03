Família de Vitória diz que alguém está mexendo na rede social da jovem Celular da adolescente encontrada morta em Cajamar emitiu sinal em Campinas após o crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 14h11 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h11 ) twitter

Família de Vitória diz que rede social da jovem foi atualizada após a morte dela

Após o assassinato de Vitória, atividades foram observadas em sua rede social, levantando suspeitas sobre quem estaria acessando sua conta. Maicol, suspeito do crime, afirmou ter destruído o celular da jovem; contudo, o aparelho emitiu um sinal na cidade de Campinas após o ocorrido. As autoridades estão investigando para identificar o responsável pelo acesso e localizar o dispositivo por meio do endereço IP associado.

A movimentação na conta oficial de Vitória foi confirmada por sua cunhada, Júlia, que notificou a polícia sobre a situação. Além disso, o perfil da jovem deixou de seguir algumas pessoas após sua morte, sugerindo que alguém fez alterações na conta. A polícia pretende usar tecnologia para rastrear o endereço IP e esclarecer quem está por trás das ações na rede social da vítima.

