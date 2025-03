Família de Vitória diz que ela desconhecia idosa encontrada morta quando jovem era dada como desaparecida Polícia investiga possíveis ligações entre as duas mortes em Cajamar Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 13h02 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h02 ) twitter

Família diz que Vitória não conhecia idosa encontrada morta enquanto ela era dada como desaparecida

A família de Vitória Regina de Sousa, jovem encontrada morta em Cajamar (SP), afirma que ela não conhecia Edna Oliveira Silva, idosa também encontrada morta na mesma região. A polícia investiga se há conexão entre as mortes, já que Edna tinha histórico criminal e ligação com Maicol Antonio Sales Santos, suspeito de envolvimento no caso de Vitória.

Edna foi encontrada em uma cachoeira enquanto Vitória estava desaparecida. A idosa trabalhou para a família de Maicol, que está preso sob suspeita de participação no assassinato da jovem. Ferramentas encontradas próximas ao local onde o corpo da jovem foi desovado estão sendo analisadas pela polícia em busca de digitais que possam esclarecer o caso.

A possibilidade de Edna ter sido morta para encobrir informações sobre o crime contra Vitória está sendo considerada pelas autoridades enquanto as investigações continuam.

