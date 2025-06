Família nigeriana se salva de assalto em SP com tática inusitada Bandidos não compreenderam o idioma usado para pedir socorro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 12h30 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h30 ) twitter

Pedido de socorro em idioma estrangeiro salva nigerianos de assalto em São Paulo

Uma residência no Butantã, São Paulo, foi alvo de criminosos que mantiveram uma família nigeriana refém. Durante a invasão, uma moradora conseguiu avisar sua sobrinha em seu idioma nativo para chamar a polícia. Sem entender o pedido de socorro, os bandidos não perceberam a iminente chegada das autoridades.

Os policiais rapidamente cercaram a área, interditaram a rua e iniciaram negociações com os assaltantes. Após 40 minutos de tensão, os criminosos libertaram as vítimas e se entregaram. As forças de segurança apreenderam armas e recuperaram joias e celulares roubados. Acredita-se que a quadrilha buscava dinheiro devido ao comércio da família.

Durante o incidente, foi detectada comunicação externa entre os criminosos, indicando possíveis cúmplices ainda foragidos. A rápida ação policial foi crucial para evitar uma tragédia maior.

Assista em vídeo - Pedido de socorro em idioma estrangeiro salva nigerianos de assalto em São Paulo

