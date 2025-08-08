Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal em São Paulo Apresentador lida com infecção grave em hospital de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 13h48 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h48 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fausto Silva está internado em hospital de São Paulo após transplantes de fígado e retransplante renal.

O apresentador enfrenta uma infecção bacteriana aguda que preocupa os médicos.

Os órgãos doados foram confirmados compatíveis por um único doador.

Um novo boletim médico sobre sua condição deve ser divulgado em breve.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O apresentador Fausto Silva está internado em um hospital em São Paulo após passar por um transplante de fígado e um retransplante renal. Ele enfrenta uma infecção bacteriana aguda que preocupa os médicos.

Um novo boletim médico sobre sua condição deve ser divulgado em breve, enquanto os profissionais de saúde seguem empenhados em sua recuperação.

Homem já havia sido preso por ataque a motorista e fazia novas vítimas em São Paulo

