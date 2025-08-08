Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal em São Paulo

Apresentador lida com infecção grave em hospital de São Paulo

  • Fausto Silva está internado em hospital de São Paulo após transplantes de fígado e retransplante renal.
  • O apresentador enfrenta uma infecção bacteriana aguda que preocupa os médicos.
  • Os órgãos doados foram confirmados compatíveis por um único doador.
  • Um novo boletim médico sobre sua condição deve ser divulgado em breve.

 

O apresentador Fausto Silva está internado em um hospital em São Paulo após passar por um transplante de fígado e um retransplante renal. Ele enfrenta uma infecção bacteriana aguda que preocupa os médicos.

Um novo boletim médico sobre sua condição deve ser divulgado em breve, enquanto os profissionais de saúde seguem empenhados em sua recuperação.

