Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal em São Paulo
Apresentador lida com infecção grave em hospital de São Paulo
O apresentador Fausto Silva está internado em um hospital em São Paulo após passar por um transplante de fígado e um retransplante renal. Ele enfrenta uma infecção bacteriana aguda que preocupa os médicos.
Um novo boletim médico sobre sua condição deve ser divulgado em breve, enquanto os profissionais de saúde seguem empenhados em sua recuperação.
