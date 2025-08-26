Feirante da Ceagesp flagra clientes pegando frutas e saindo sem pagar
Registros de furtos viram alerta e entretenimento nas redes sociais
Na Ceagesp em São Paulo, Samuel, conhecido como Bigode, adotou uma estratégia inovadora para lidar com furtos em sua barraca de frutas: registrar as ações suspeitas em vídeo. Em uma das gravações, um homem de camisa verde enche sua sacola com frutas e tenta sair sem pagar. Outro flagrante mostra um casal idoso alegando ter esquecido de pagar parte dos produtos no carrinho.
Bigode explica que começou a compartilhar esses vídeos como forma de entretenimento para a internet, o que gerou grande engajamento online e serviu de alerta para outros comerciantes. Apesar das evidências capturadas, nenhum dos suspeitos foi preso; no entanto, os produtos foram recuperados pelos feirantes.
Além disso, Samuel e seus colegas desenvolveram um código próprio de comunicação para alertar uns aos outros sobre comportamentos suspeitos, reforçando a vigilância contra novos furtos.
