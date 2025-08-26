Feirante da Ceagesp flagra clientes pegando frutas e saindo sem pagar Registros de furtos viram alerta e entretenimento nas redes sociais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 13h49 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h49 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Feirante Samuel, conhecido como Bigode, registra furtos na SEAJESP em São Paulo.

Vídeos de furtos se tornam entretenimento e alerta nas redes sociais.

Nenhum suspeito foi preso, mas produtos foram recuperados pelos feirantes.

Comerciantes criaram um código para alertar sobre comportamentos suspeitos.

Feirante da Ceagesp flagra clientes pegando frutas e saindo sem pagar

Na Ceagesp em São Paulo, Samuel, conhecido como Bigode, adotou uma estratégia inovadora para lidar com furtos em sua barraca de frutas: registrar as ações suspeitas em vídeo. Em uma das gravações, um homem de camisa verde enche sua sacola com frutas e tenta sair sem pagar. Outro flagrante mostra um casal idoso alegando ter esquecido de pagar parte dos produtos no carrinho.

Bigode explica que começou a compartilhar esses vídeos como forma de entretenimento para a internet, o que gerou grande engajamento online e serviu de alerta para outros comerciantes. Apesar das evidências capturadas, nenhum dos suspeitos foi preso; no entanto, os produtos foram recuperados pelos feirantes.

Além disso, Samuel e seus colegas desenvolveram um código próprio de comunicação para alertar uns aos outros sobre comportamentos suspeitos, reforçando a vigilância contra novos furtos.

Perguntas e Respostas

Quem é Samuel e qual estratégia ele utiliza para combater furtos na Ceagesp?

‌



Samuel, conhecido como Bigode, é um feirante que usa vídeos para registrar ações suspeitas de furtos em sua barraca de frutas na Ceagesp em São Paulo.

Quais exemplos de furtos foram registrados nos vídeos de Samuel?

‌



Em um dos vídeos, um homem de camisa verde tenta sair sem pagar após encher sua sacola com frutas. Em outro, um casal idoso alega ter esquecido de pagar parte dos produtos no carrinho.

Como os vídeos de furtos impactaram a comunidade de feirantes?

‌



Os vídeos geraram grande engajamento nas redes sociais e serviram como alerta para outros comerciantes, embora nenhum dos suspeitos tenha sido preso. Os produtos, no entanto, foram recuperados pelos feirantes.

Que medidas adicionais foram tomadas pelos feirantes para aumentar a segurança contra furtos?

Samuel e seus colegas desenvolveram um código próprio de comunicação para alertar uns aos outros sobre comportamentos suspeitos, reforçando a vigilância na Ceagesp.

Assista ao vídeo - Feirante da Ceagesp flagra clientes pegando frutas e saindo sem pagar

