Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Felca adota carro blindado após denunciar exploração infantil

Influenciador relata ameaças de morte após denúncia contra Hytalo Santos

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O influenciador digital Felca, residente em São Paulo, passou a utilizar carro blindado e segurança pessoal após receber ameaças de morte. As ameaças surgiram após Felca denunciar a exploração da imagem infantil nas redes sociais, acusando o influenciador paraibano Hytalo Santos de envolvimento.

Em um vídeo de 50 minutos que viralizou, Felca descreveu como algoritmos das plataformas digitais promovem conteúdos explorando crianças. Ele também se destacou por criticar influenciadores que promovem casas de apostas. O caso gerou apoio de diversos artistas e continua sendo acompanhado de perto.

Veja também


Fabiano Oliveira, especialista em vinis, destaca a busca por LPs raros e a qualidade única do vinil

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.