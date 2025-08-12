Felca adota carro blindado após denunciar exploração infantil
Influenciador relata ameaças de morte após denúncia contra Hytalo Santos
O influenciador digital Felca, residente em São Paulo, passou a utilizar carro blindado e segurança pessoal após receber ameaças de morte. As ameaças surgiram após Felca denunciar a exploração da imagem infantil nas redes sociais, acusando o influenciador paraibano Hytalo Santos de envolvimento.
Em um vídeo de 50 minutos que viralizou, Felca descreveu como algoritmos das plataformas digitais promovem conteúdos explorando crianças. Ele também se destacou por criticar influenciadores que promovem casas de apostas. O caso gerou apoio de diversos artistas e continua sendo acompanhado de perto.
