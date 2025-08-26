Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Filho de ex-vereador é alvo de sequestro no Morumbi

Intervenção policial termina com morte de suspeito durante tentativa de sequestro

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Alexandre Veneri Curiati, filho de ex-vereador, foi alvo de uma tentativa de sequestro no Morumbi, São Paulo.
  • Três homens bloquearam seu carro após ele sair de um jogo de futebol.
  • A polícia interveio, resultando em troca de tiros e na morte de um dos suspeitos, Mateus dos Santos.
  • As autoridades estão investigando para localizar os outros dois envolvidos e um inquérito está em andamento.

 

Filho de vereador é vítima de sequestro em bairro nobre de SP
Filho de vereador é vítima de sequestro em bairro nobre de SP

Alexandre Veneri Curiati, filho de um ex-vereador, sofreu uma tentativa de sequestro após sair de um jogo de futebol no Morumbi, São Paulo. Três homens bloquearam seu carro. A polícia militar interveio durante a ação criminosa, resultando em troca de tiros que culminou na morte de Mateus dos Santos, um dos suspeitos.

A viatura policial passava pelo local quando percebeu a abordagem ao veículo. Um dos criminosos trocou tiros com os policiais enquanto os outros dois fugiram. Durante a fuga, um dos suspeitos deixou Alexandre e continuou com o carro, que foi encontrado depredado em Paraisópolis.

Perguntas e Respostas

Quem foi o alvo da tentativa de sequestro no Morumbi?

Alexandre Veneri Curiati, filho de um ex-vereador, foi o alvo da tentativa de sequestro.


Como ocorreu a intervenção da polícia durante o sequestro?

A polícia militar interveio quando percebeu a abordagem ao veículo de Alexandre, resultando em uma troca de tiros com os criminosos.


O que aconteceu com os suspeitos durante a ação policial?

Um dos suspeitos, Mateus dos Santos, foi morto na troca de tiros, enquanto os outros dois conseguiram fugir, um deles levando o carro de Alexandre.


Qual é o status da investigação sobre o sequestro?

As autoridades continuam a investigar para localizar os outros dois envolvidos, com um inquérito policial em andamento no 89º Distrito Policial.

