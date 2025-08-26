Filho de ex-vereador é alvo de sequestro no Morumbi
Intervenção policial termina com morte de suspeito durante tentativa de sequestro
Alexandre Veneri Curiati, filho de um ex-vereador, sofreu uma tentativa de sequestro após sair de um jogo de futebol no Morumbi, São Paulo. Três homens bloquearam seu carro. A polícia militar interveio durante a ação criminosa, resultando em troca de tiros que culminou na morte de Mateus dos Santos, um dos suspeitos.
A viatura policial passava pelo local quando percebeu a abordagem ao veículo. Um dos criminosos trocou tiros com os policiais enquanto os outros dois fugiram. Durante a fuga, um dos suspeitos deixou Alexandre e continuou com o carro, que foi encontrado depredado em Paraisópolis.
Perguntas e Respostas
Quem foi o alvo da tentativa de sequestro no Morumbi?
Alexandre Veneri Curiati, filho de um ex-vereador, foi o alvo da tentativa de sequestro.
Como ocorreu a intervenção da polícia durante o sequestro?
A polícia militar interveio quando percebeu a abordagem ao veículo de Alexandre, resultando em uma troca de tiros com os criminosos.
O que aconteceu com os suspeitos durante a ação policial?
Um dos suspeitos, Mateus dos Santos, foi morto na troca de tiros, enquanto os outros dois conseguiram fugir, um deles levando o carro de Alexandre.
Qual é o status da investigação sobre o sequestro?
As autoridades continuam a investigar para localizar os outros dois envolvidos, com um inquérito policial em andamento no 89º Distrito Policial.
