Fórum debate turismo no Centro Histórico de São Paulo
Fórum Municipal de Turismo discute estratégias para atrair turistas e investidores
A Prefeitura de São Paulo busca atrair mais visitantes e investidores para o Centro Histórico, tema central do Fórum Municipal de Turismo. O evento reuniu autoridades e representantes do setor para discutir estratégias de revitalização da área, com foco em turismo e desenvolvimento econômico.
A deputada Edna Macedo participou do fórum, destacando a importância do turismo para a economia local e a geração de empregos. Por meio de emendas, a parlamentar destina recursos para o fortalecimento do turismo em todo o estado.
Até 2027, espera-se que aproximadamente R$ 5 bilhões sejam investidos no Centro Histórico de São Paulo. Os projetos abrangem melhorias no transporte público, requalificação de edifícios para habitação e aprimoramento da segurança pública, com o objetivo de transformar a região em um atrativo tanto para turistas quanto para novos moradores.
