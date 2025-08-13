Fórum debate turismo no Centro Histórico de São Paulo Fórum Municipal de Turismo discute estratégias para atrair turistas e investidores Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 13h56 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Prefeitura de São Paulo realiza fórum para atrair turistas e investidores ao Centro Histórico.

Deputada Edna Macedo destaca o turismo como motor da economia local e geração de empregos.

Investimentos de R$ 5 bilhões são planejados até 2027 para melhorias em transporte, habitação e segurança.

A revitalização busca transformar a área em um ponto de referência para visitantes e moradores.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Prefeitura de São Paulo busca atrair mais visitantes e investidores para o Centro Histórico, tema central do Fórum Municipal de Turismo. O evento reuniu autoridades e representantes do setor para discutir estratégias de revitalização da área, com foco em turismo e desenvolvimento econômico.

A deputada Edna Macedo participou do fórum, destacando a importância do turismo para a economia local e a geração de empregos. Por meio de emendas, a parlamentar destina recursos para o fortalecimento do turismo em todo o estado.

Até 2027, espera-se que aproximadamente R$ 5 bilhões sejam investidos no Centro Histórico de São Paulo. Os projetos abrangem melhorias no transporte público, requalificação de edifícios para habitação e aprimoramento da segurança pública, com o objetivo de transformar a região em um atrativo tanto para turistas quanto para novos moradores.

