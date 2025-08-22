Fraude milionária no sistema bancário envolve empresários têxteis Polícia investiga desvio de milhões com instabilidade em bancos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 13h08 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h08 ) twitter

Donos de empresa têxtil são suspeitos de participar de fraude no sistema bancário

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma fraude no sistema bancário que gerou prejuízo de R$ 21 milhões. Três pessoas foram presas e uma está foragida.

Os policiais civis cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em cidades do interior de São Paulo e em Brasília. O grupo teria explorado uma falha no sistema bancário, criando créditos fictícios e realizando transferências para diversas contas.

Entre os dias 1 e 21 de outubro do ano anterior, mais de 2.600 operações foram realizadas, causando a transferência dos milhões mencionados para uma conta principal. As investigações buscam esclarecer se houve falha no sistema ou se o ato se caracteriza como crime. O contato com a defesa dos empresários está sendo buscado para obter mais informações.

Perguntas e Respostas

Qual é o valor total do prejuízo causado pela fraude no sistema bancário?

‌



O prejuízo total causado pela fraude no sistema bancário é de R$ 21 milhões.

O que a investigação apontou sobre a maneira como a fraude foi realizada?

‌



A investigação indicou que o grupo explorou uma falha no sistema bancário, criando créditos fictícios e realizando transferências para diversas contas.

Qual é o status dos indivíduos envolvidos na fraude até o momento da investigação?

‌



Três pessoas foram presas e uma está foragida. A polícia civil cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em cidades de São Paulo e em Brasília.

Assista ao vídeo - Donos de empresa têxtil são suspeitos de participar de fraude no sistema bancário

