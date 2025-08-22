Logo R7.com
Fraude milionária no sistema bancário envolve empresários têxteis

Polícia investiga desvio de milhões com instabilidade em bancos

  • A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo investiga uma fraude de R$ 21 milh\u00f5es no sistema banc\u00e1rio.
  • Tr\u00eas pessoas foram presas e uma continua foragida, incluindo os empres\u00e1rios t\u00eaxtceis \u00c1lvaro e Paulo Jabur Maluf.
  • Os investigados teriam explorado uma falha no sistema, criando cr\u00e9ditos fict\u00edcios para transfer\u00eancias fraudulentas.
  • A pol\u00edcia realiza mandados de busca e apreenh\u00e3o e investiga se houve falha sist\u00eamica ou crime intencional.

 

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma fraude no sistema bancário que gerou prejuízo de R$ 21 milhões. Três pessoas foram presas e uma está foragida.

Os policiais civis cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em cidades do interior de São Paulo e em Brasília. O grupo teria explorado uma falha no sistema bancário, criando créditos fictícios e realizando transferências para diversas contas.

Entre os dias 1 e 21 de outubro do ano anterior, mais de 2.600 operações foram realizadas, causando a transferência dos milhões mencionados para uma conta principal. As investigações buscam esclarecer se houve falha no sistema ou se o ato se caracteriza como crime. O contato com a defesa dos empresários está sendo buscado para obter mais informações.

Perguntas e Respostas

Qual é o valor total do prejuízo causado pela fraude no sistema bancário?


O prejuízo total causado pela fraude no sistema bancário é de R$ 21 milhões.

O que a investigação apontou sobre a maneira como a fraude foi realizada?


A investigação indicou que o grupo explorou uma falha no sistema bancário, criando créditos fictícios e realizando transferências para diversas contas.

Qual é o status dos indivíduos envolvidos na fraude até o momento da investigação?


Três pessoas foram presas e uma está foragida. A polícia civil cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em cidades de São Paulo e em Brasília.

