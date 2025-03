Frentista é baleado durante assalto em posto na zona leste de São Paulo Criminoso armado em bicicleta atira em frentista que tentou fugir Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 13h10 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frentista se assusta com assalto, corre e é baleado na zona leste de São Paulo

Um frentista foi baleado durante um assalto em um posto de combustíveis na zona leste de São Paulo. O criminoso chegou ao local em uma bicicleta e anunciou o roubo com uma arma. Quando a vítima tentou escapar, foi atingida por um disparo. Testemunhas e colegas do frentista prestaram socorro imediato, levando-o ao hospital mais próximo, onde ele recebeu atendimento e não corre risco de vida.

O gerente do posto relatou que ouviu o disparo e encontrou o frentista ferido no chão, destacando que “a população veio ajudar, entregou até um pano para estancar o sangue”. O assaltante fugiu após o tiro, mas foi detido pouco depois em uma busca pela região. Ele foi reconhecido pela vítima na delegacia e está sob custódia enquanto a polícia investiga sua possível ligação com outros crimes semelhantes na área.

Assista em vídeo - Frentista se assusta com assalto, corre e é baleado na zona leste de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!