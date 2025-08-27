Funcionário de segurança baleado ao tentar recuperar carro em SP
Vigilante surpreendido por criminosos em Pirituba durante recuperação de veículo
Um funcionário de uma empresa de monitoramento foi baleado enquanto tentava recuperar um carro roubado em Pirituba, Zona Norte de São Paulo. Após ser alertado pelo sistema de rastreamento sobre a localização do veículo roubado, ele se dirigiu ao local indicado e foi surpreendido por criminosos que atiraram contra ele.
O incidente começou quando um motorista de aplicativo foi assaltado enquanto transportava uma passageira. Os criminosos armados roubaram o veículo e agrediram a passageira, que foi jogada ao chão. Felizmente, ela não sofreu ferimentos graves.
A Polícia Militar chegou rapidamente ao local após o vigilante ser alvejado e conseguiu socorrê-lo, encaminhando-o para um hospital próximo. Os assaltantes abandonaram o carro nas proximidades e fugiram. As autoridades continuam em busca dos suspeitos pela região.
A ação rápida da polícia foi crucial para salvar a vida do vigilante e recuperar o veículo roubado. As buscas pelos criminosos continuam intensas na área.
