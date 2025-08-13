Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

‘Galo Cego’ é preso por agressões violentas em SP

Suspeito atacou várias pessoas na região do Butantã

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Michel Costa da Silva, conhecido como 'Galo Cego', foi preso após agressões violentas no Butantã, SP.
  • A prisão ocorreu após várias vítimas comparecerem à delegacia para identificar o suspeito.
  • Um dos ataques resultou na morte de Joséc Marconi, agredido brutalmente enquanto aguardava sua esposa.
  • A polícia busca mais informações sobre outras vítimas e pretende converter a prisão temporária de Michel em preventiva.

 

Michel Costa da Silva, conhecido como ‘Galo Cego’, foi preso na zona oeste de São Paulo após cometer agressões violentas. Os ataques ocorreram no Butantã, levando novas vítimas a comparecerem à delegacia para identificar o suspeito.

Entre as vítimas está o contador Antônio Fernandes, que expressou alívio pela prisão de Michel, mas também indignação pelos ataques sofridos. Um dos casos mais graves resultou na morte de José Marconi, agredido enquanto esperava sua esposa em um ponto de ônibus. Imagens de segurança registraram Michel usando um pedaço de madeira para agredir José.

