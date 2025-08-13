‘Galo Cego’ é preso por agressões violentas em SP
Suspeito atacou várias pessoas na região do Butantã
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Michel Costa da Silva, conhecido como ‘Galo Cego’, foi preso na zona oeste de São Paulo após cometer agressões violentas. Os ataques ocorreram no Butantã, levando novas vítimas a comparecerem à delegacia para identificar o suspeito.
Entre as vítimas está o contador Antônio Fernandes, que expressou alívio pela prisão de Michel, mas também indignação pelos ataques sofridos. Um dos casos mais graves resultou na morte de José Marconi, agredido enquanto esperava sua esposa em um ponto de ônibus. Imagens de segurança registraram Michel usando um pedaço de madeira para agredir José.
Veja também
O jovem foi roubado por criminoso armado enquanto aguardava entrada em prédio
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!