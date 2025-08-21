Gangue da bicicleta volta a atacar na Vila Matilde Invasões frequentes preocupam moradores apesar de medidas de segurança Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h32 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, uma gangue tem realizado furtos de bicicletas em condomínios, gerando insegurança entre os moradores. Câmeras de segurança flagraram os criminosos durante a madrugada invadindo rapidamente os locais e levando as bicicletas.

Mesmo com investimentos em segurança, como câmeras e cercas elétricas, os moradores continuam preocupados com a frequência das invasões. Em um dos ataques, a ação durou menos de cinco minutos e foi a segunda ocorrência no mesmo local. Apesar das melhorias, como a troca de controles remotos por tags eletrônicas, os residentes ainda temem novos furtos e que os invasores possam estar armados.

Veja também

‌



Atiradores de motocicleta realizaram disparos e fugiram

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Três pessoas morrem baleadas em adega na zona sul de São Paulo Exame vai apontar se Gato Preto consumiu bebidas alcoólicas antes do acidente Donos da Camisaria Colombo são investigados por fraude milionária Gangue da bicicleta ataca novamente na Vila Matilde, São Paulo Turistas alemães são assaltados em Copacabana e ficam apenas de cueca Vídeo: homem é flagrado agredindo brutalmente a ex-mulher Homem morre atropelado na Avenida 23 de Maio, em São Paulo Ladrão é preso após tentar assaltar guarda civil em SP Homem destrói o carro da ex-esposa após não aceitar o fim do relacionamento Assassinatos Ilhéus: imagem mostra movimentação suspeita após o crime Dupla invade condomínio na zona leste de SP e rouba joias Chapeiro inova e cria receita diferentona de pão de queijo Moradores com medo: Tatuapé enfrenta aumento de assaltos e furtos Carreta tomba e causa congestionamento na Rodovia Ayrton Senna Família de jovem desaparecido em SP busca respostas Polícia de SP realiza operação contra golpes virtuais Homem é executado dentro de casa em Santo André, ABC paulista Câmera corporal mostra perseguição policial na zona sul de SP Suspeito de roubo completa 18 anos durante detenção Polícia identifica suspeito de roubar repórter da RECORD

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!