Gangue da bicicleta volta a atacar na Vila Matilde
Invasões frequentes preocupam moradores apesar de medidas de segurança
Na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, uma gangue tem realizado furtos de bicicletas em condomínios, gerando insegurança entre os moradores. Câmeras de segurança flagraram os criminosos durante a madrugada invadindo rapidamente os locais e levando as bicicletas.
Mesmo com investimentos em segurança, como câmeras e cercas elétricas, os moradores continuam preocupados com a frequência das invasões. Em um dos ataques, a ação durou menos de cinco minutos e foi a segunda ocorrência no mesmo local. Apesar das melhorias, como a troca de controles remotos por tags eletrônicas, os residentes ainda temem novos furtos e que os invasores possam estar armados.
