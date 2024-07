Balanço Geral Manhã |Do R7

Gardinalli promove enquete para eleger o repórter mais elegante do Balanço Geral Manhã Marcela Munhoz, Letícia Miyamoto e Rafael Ferraz esbanjam elegância e informação na tela da RECORD

Repórteres do Balanço Geral Manhã chamam atenção pela elegância nos looks

Unindo informação e elegância, o time do Balanço Geral Manhã chamou a atenção do apresentador Thiago Gardinalli, que propôs uma enquete inusitada aos telespectadores: “Quem está mais elegante: Marcela Munhoz, Letícia Miyamoto ou Rafael Ferraz?”

Nos comentários, o público ficou divido, mas não deixaram de deixar comentários positivos aos três jornalistas. “Todos sempre lindos”, comentou uma internauta. “Sempre elegantes”, escreveu outra fã.

No programa, o comentarista Diógenes Lucca também ficou ‘em cima do muro’, e inventou o voto triplo, elogiando o look de todos os repórteres.

Confira a postagem:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.