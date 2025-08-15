GCM é baleado durante caminhada em Moema Polícia investiga se ataque foi tentativa de assalto ou execução Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 13h52 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O guarda civil municipal Rafael Cunha Oliveira foi baleado durante uma caminhada em Moema, São Paulo.

O agressor, disfarçado como entregador, disparou pelo menos oito vezes, mas Rafael sobreviveu e não corre risco de morte.

A polícia investiga se o ataque foi uma tentativa de assalto ou uma execução planejada, analisando imagens de câmeras de segurança.

O suspeito fugiu após o ataque e as investigações para sua captura estão em andamento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O guarda civil municipal Rafael Cunha Oliveira, de 41 anos, foi baleado enquanto caminhava em Moema, São Paulo. O agressor, disfarçado como entregador, disparou pelo menos oito vezes. Mesmo ferido na coxa e no tornozelo, Rafael conseguiu correr até um restaurante para pedir ajuda. Ele não corre risco de morte e deve receber alta médica em breve.

O incidente ocorreu quando Rafael estava de folga e vestindo roupas esportivas. As autoridades analisam imagens de câmeras de segurança para determinar se o ataque foi uma tentativa de assalto ou uma execução planejada.

Quem foi a vítima do tiroteio em Moema?

A vítima do tiroteio foi o guarda civil municipal Rafael Cunha Oliveira, de 41 anos.

O que aconteceu com Rafael durante o ataque?

Rafael foi baleado na coxa e no tornozelo enquanto caminhava, mas conseguiu correr até um restaurante para pedir ajuda.

‌



Qual é o estado de saúde de Rafael após o ataque?

Rafael não corre risco de morte e deve receber alta médica em breve.

O que a polícia está investigando sobre o ataque?

A polícia investiga se o ataque foi uma tentativa de assalto ou uma execução planejada, analisando imagens de câmeras de segurança.

Veja também

‌



Suspeito foi detido após ameaçar vítimas e fazer arrastões em diversas localidades

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Homem é preso por série de assaltos na zona leste da capital paulista Assaltantes do carro branco são presos em Osasco após série de roubos Instituição transforma vidas de amputados com reabilitação gratuita Seis crianças são encontradas abandonadas no meio da rua em SP Mototaxista desobedece ordem de parada e passageira pula de veículo em fuga Quadrilha aterroriza moradores do Ipiranga, zona sul de São Paulo Ladrão rouba bolsa de R$ 20 mil e presenteia esposa GCM é baleado em bairro nobre de SP durante caminhada Polícia fecha casa clandestina de repouso de idosos em Franco da Rocha, Grande SP Escola da Prefeitura de SP ensina idosos a não caírem em golpes virtuais Troca de tiros entre policiais e criminosos termina em morte na zona sul de SP Moradores do Paraíso, na zona sul de SP, enfrentam onda de assaltos e reforçam segurança Idoso furta celulares em lojas da Grande São Paulo Jovem acusa motorista de importunação sexual na zona leste de São Paulo Falha na Linha 15-Prata do monotrilho causa transtorno na zona leste de São Paulo Empresário que matou gari apresenta ‘personalidade violenta’, diz juiz Novas imagens mostram negociação com homem que manteve ex-namorada refém Assaltos no Brás: confira dicas para se proteger no maior centro comercial de SP Mulher é feita refém por homem em surto na zona leste de São Paulo Gangue das alianças aterroriza moradores de SP

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!