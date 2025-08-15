GCM é baleado durante caminhada em Moema
Polícia investiga se ataque foi tentativa de assalto ou execução
O guarda civil municipal Rafael Cunha Oliveira, de 41 anos, foi baleado enquanto caminhava em Moema, São Paulo. O agressor, disfarçado como entregador, disparou pelo menos oito vezes. Mesmo ferido na coxa e no tornozelo, Rafael conseguiu correr até um restaurante para pedir ajuda. Ele não corre risco de morte e deve receber alta médica em breve.
O incidente ocorreu quando Rafael estava de folga e vestindo roupas esportivas. As autoridades analisam imagens de câmeras de segurança para determinar se o ataque foi uma tentativa de assalto ou uma execução planejada.
