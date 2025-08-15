Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

GCM é baleado durante caminhada em Moema

Polícia investiga se ataque foi tentativa de assalto ou execução

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O guarda civil municipal Rafael Cunha Oliveira foi baleado durante uma caminhada em Moema, São Paulo.
  • O agressor, disfarçado como entregador, disparou pelo menos oito vezes, mas Rafael sobreviveu e não corre risco de morte.
  • A polícia investiga se o ataque foi uma tentativa de assalto ou uma execução planejada, analisando imagens de câmeras de segurança.
  • O suspeito fugiu após o ataque e as investigações para sua captura estão em andamento.

 

O guarda civil municipal Rafael Cunha Oliveira, de 41 anos, foi baleado enquanto caminhava em Moema, São Paulo. O agressor, disfarçado como entregador, disparou pelo menos oito vezes. Mesmo ferido na coxa e no tornozelo, Rafael conseguiu correr até um restaurante para pedir ajuda. Ele não corre risco de morte e deve receber alta médica em breve.

O incidente ocorreu quando Rafael estava de folga e vestindo roupas esportivas. As autoridades analisam imagens de câmeras de segurança para determinar se o ataque foi uma tentativa de assalto ou uma execução planejada.

Quem foi a vítima do tiroteio em Moema?

A vítima do tiroteio foi o guarda civil municipal Rafael Cunha Oliveira, de 41 anos.

O que aconteceu com Rafael durante o ataque?

Rafael foi baleado na coxa e no tornozelo enquanto caminhava, mas conseguiu correr até um restaurante para pedir ajuda.


Qual é o estado de saúde de Rafael após o ataque?

Rafael não corre risco de morte e deve receber alta médica em breve.

O que a polícia está investigando sobre o ataque?

A polícia investiga se o ataque foi uma tentativa de assalto ou uma execução planejada, analisando imagens de câmeras de segurança.

Veja também


Suspeito foi detido após ameaçar vítimas e fazer arrastões em diversas localidades

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.