Granada encontrada em praça central de São Paulo gera operação policial GAT isola área e realiza análise de artefato sem carga explosiva na Praça Franklin Roosevelt Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 11h08 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h08 )

Granada encontrada em praça de São Paulo gera operação policial

Na manhã desta quinta (10), uma granada modelo M36 foi descoberta na Praça Franklin Roosevelt, no centro de São Paulo. Apesar de não conter carga explosiva, a presença do artefato levou à mobilização do Grupo de Ações Táticas Especiais (GAT), que isolou a área para garantir a segurança.

O achado ocorreu quando um funcionário da prefeitura encontrou a granada dentro de uma caixa. O objeto foi deixado por um morador em situação de rua que fugiu ao notar a aproximação dos trabalhadores municipais. A polícia foi acionada imediatamente, e agentes do GAT realizaram a análise usando equipamentos de raio-x.

Embora sem carga interna, a granada possuía toda a estrutura de um explosivo real e foi tratada como uma ameaça potencial. Após o exame, o artefato foi removido para perícia detalhada. A polícia civil investiga agora sua origem e as circunstâncias do abandono. A praça foi liberada após ser considerada segura.

Assista ao vídeo - Granada encontrada em praça de São Paulo gera operação policial

