Guarda civil de folga impede assalto em Taboão da Serra Criminoso é baleado e levado ao hospital após tentativa de fuga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h46 )

Guarda civil reage e impede fuga de ladrão que assaltou mulheres

Um guarda civil municipal, mesmo fora de serviço, interveio em um assalto a duas mulheres em Taboão da Serra, São Paulo. Ao perceber a ação criminosa, ele reagiu rapidamente, resultando em uma troca de tiros com o assaltante. O criminoso, que estava armado e com diversos itens roubados, foi atingido e transportado para um hospital, onde não corre risco de morte.

O incidente ocorreu em uma área movimentada, quando o ladrão, em uma motocicleta roubada, abordou as vítimas em um carro prata. Após ser surpreendido pelo agente de segurança, o criminoso tentou fugir, mas foi impedido pela reação do GCM. Com o assaltante, foram encontrados uma arma e alianças pertencentes às vítimas.

A polícia investiga o caso para identificar outros possíveis envolvidos na ação. As vítimas compareceram à delegacia para reaver seus pertences.

