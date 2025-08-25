Guarda civil é baleado na cabeça durante roubo em São Paulo
André Nascimento da Silva permanece em coma induzido
Um guarda civil metropolitano foi gravemente ferido ao ser baleado na cabeça durante uma tentativa de roubo no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O incidente aconteceu quando André Nascimento da Silva, agente da classe especial, se aproximava da casa de sua mãe.
Os criminosos, em duas motos diferentes, abordaram o agente enquanto ele estava em sua motocicleta. Após ser atingido pelo tiro, André caiu enquanto os assaltantes fugiram do local. Um entregador de comida prestou os primeiros socorros ao guarda civil, enquanto o porteiro do condomínio acionou o Samu.
André foi levado ao hospital onde permanece internado em estado grave sob coma induzido. A polícia já prendeu dois suspeitos envolvidos no crime.
