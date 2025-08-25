Guarda civil é baleado na cabeça durante roubo em São Paulo André Nascimento da Silva permanece em coma induzido Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h10 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um guarda civil foi baleado na cabeça durante tentativa de roubo em São Paulo.

Andrê Nascimento da Silva estava se aproximando da casa de sua mãe quando foi abordado por criminosos em motos.

Após ser atingido, ele recebeu primeiros socorros de um entregador e foi levado ao hospital em estado grave.

Dois suspeitos do crime já foram presos pela polícia.

GCM é baleado na cabeça durante tentativa de roubo em São Paulo

Um guarda civil metropolitano foi gravemente ferido ao ser baleado na cabeça durante uma tentativa de roubo no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O incidente aconteceu quando André Nascimento da Silva, agente da classe especial, se aproximava da casa de sua mãe.

Os criminosos, em duas motos diferentes, abordaram o agente enquanto ele estava em sua motocicleta. Após ser atingido pelo tiro, André caiu enquanto os assaltantes fugiram do local. Um entregador de comida prestou os primeiros socorros ao guarda civil, enquanto o porteiro do condomínio acionou o Samu.

André foi levado ao hospital onde permanece internado em estado grave sob coma induzido. A polícia já prendeu dois suspeitos envolvidos no crime.

Assista ao vídeo - GCM é baleado na cabeça durante tentativa de roubo em São Paulo

