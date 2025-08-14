Guardas civis flagram tentativa de roubo no Brás Ação rápida resulta na prisão de suspeitos em área movimentada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 14h22 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h22 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Guardas civis evitam roubo no Brás, em São Paulo.

Duas pessoas foram detidas após cercar uma mulher para roubar sua bolsa.

Brás é uma área comercial movimentada, com altos índices de furtos e roubos.

Especialistas sugerem precauções para aumentar a segurança das pessoas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na movimentada região do Brás, em São Paulo, guardas civis impediram um roubo quando uma mulher foi cercada por dois homens que tentavam levar sua bolsa. A intervenção rápida dos agentes resultou na prisão dos suspeitos, que foram levados ao oitavo distrito policial.

O Brás é um dos maiores centros comerciais do Brasil, atraindo milhares de visitantes diariamente em busca de boas ofertas. A área registra altos índices de furtos e roubos, com dados da Secretaria de Segurança Pública indicando 3.070 casos este ano, uma média de 14 ocorrências diárias.

Para se proteger, especialistas recomendam manter celulares e objetos de valor próximos ao corpo e evitar distrações. É aconselhável não carregar mochilas ou sacolas nas costas para minimizar riscos. Guardar smartphones em bolsos frontais pode aumentar a segurança pessoal.

