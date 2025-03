Homem agredido em São Paulo nega ter roubado celular Yuri, de 24 anos, denuncia ataque motivado por discriminação racial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem espancado em rua de São Paulo alega inocência e diz que não roubou celular

Yuri, um jovem de 24 anos, foi brutalmente agredido por um grupo na zona norte de São Paulo. Ele foi acusado injustamente de roubar o celular de uma mulher. Yuri nega as acusações e acredita que suas características físicas foram interpretadas de forma preconceituosa, resultando no ataque.

Ao retornar de uma festa, Yuri foi abordado por várias pessoas que iniciaram as agressões sem qualquer confirmação do suposto crime. Testemunhas afirmaram que alguns membros do grupo estavam armados. Em meio ao pânico, Yuri conseguiu buscar refúgio em uma base da Polícia Militar próxima ao local do incidente.

Os agressores foram detidos por lesão corporal, mas responderão em liberdade. Yuri enfrenta dificuldades emocionais devido ao trauma sofrido e destaca que o preconceito racial foi um fator determinante na agressão. O caso levanta questões sobre discriminação racial e justiça com as próprias mãos.

Assista em vídeo - Homem espancado em rua de São Paulo alega inocência e diz que não roubou celular

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!