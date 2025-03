Homem agride duas mulheres após discussão de trânsito em Manaus (AM) Leandro Macedo dos Santos alega legítima defesa após se apresentar à polícia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 14h04 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h04 ) twitter

Homem agride duas mulheres após discussão de trânsito em Manaus (AM)

Duas mulheres foram agredidas após uma discussão de trânsito com um motorista identificado como Leandro Macedo dos Santos. O incidente ocorreu quando o carro de uma das mulheres tocou no veículo de Leandro. Ele teria reagido com agressões verbais e físicas, acompanhado por sua esposa.

As vítimas sofreram ferimentos; e uma delas chegou a desmaiar. Leandro se apresentou à polícia alegando legítima defesa e pediu desculpas às vítimas. Contudo, a defesa das mulheres contesta essa versão com base em evidências em vídeo.

A polícia solicitou a prisão preventiva de Leandro e continua investigando o envolvimento de outras pessoas nas agressões.

Assista em vídeo - Homem agride duas mulheres após discussão de trânsito em Manaus (AM)

