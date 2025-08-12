Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Homem armado invade estúdio de tatuagem em Taboão da Serra

Atirador baleia tatuador e mata cliente; suspeito é preso

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um ataque armado em um estúdio de tatuagem em Taboão da Serra resultou na morte de Gabriel Matos Santana, de 26 anos.
  • O tatuador Marco Sensei foi baleado, mas está hospitalizado em condições estáveis.
  • As câmeras de segurança mostraram que o ataque foi rápido e pode ter sido planejado.
  • Um suspeito foi preso horas depois do incidente, possivelmente relacionado a uma desavença com a vítima.

 

Um estúdio de tatuagem em Taboão da Serra foi cenário de um ataque armado que deixou uma pessoa morta e outra ferida. As câmeras de segurança capturaram o momento em que um atirador invadiu o local, disparando contra Gabriel Matos Santana, de 26 anos, que morreu no local, e o tatuador Marco, que está hospitalizado em condição estável.

O incidente ocorreu rapidamente, sugerindo uma execução planejada, segundo a polícia. O dono do estúdio descreveu o choque ao ouvir os tiros inesperados.

Horas após o tiroteio, um suspeito foi preso para investigação. A identidade dele não foi revelada, mas ele teria uma desavença com Gabriel Matos Santana. A Polícia Civil continua investigando para esclarecer o crime.

Veja também


Fabiano Oliveira, especialista em vinis, destaca a busca por LPs raros e a qualidade única do vinil

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.