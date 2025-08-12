Homem armado invade estúdio de tatuagem em Taboão da Serra
Atirador baleia tatuador e mata cliente; suspeito é preso
Um estúdio de tatuagem em Taboão da Serra foi cenário de um ataque armado que deixou uma pessoa morta e outra ferida. As câmeras de segurança capturaram o momento em que um atirador invadiu o local, disparando contra Gabriel Matos Santana, de 26 anos, que morreu no local, e o tatuador Marco, que está hospitalizado em condição estável.
O incidente ocorreu rapidamente, sugerindo uma execução planejada, segundo a polícia. O dono do estúdio descreveu o choque ao ouvir os tiros inesperados.
Horas após o tiroteio, um suspeito foi preso para investigação. A identidade dele não foi revelada, mas ele teria uma desavença com Gabriel Matos Santana. A Polícia Civil continua investigando para esclarecer o crime.
