Homem atira no vizinho após flagrar troca de mensagens com a esposa
Após o ataque, o agressor fugiu de motocicleta e ainda não foi localizado; a vítima foi socorrida e permanece internada
Em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, uma discussão entre vizinhos quase termina em tragédia. Thiago Bastos, motivado por ciúmes, disparou contra Marcelo após descobrir mensagens entre sua esposa e o vizinho. Durante a briga, apesar de Marcelo implorar por uma trégua, Thiago continuou os disparos, deixando Marcelo gravemente ferido. A companheira de Marcelo tentou conter a situação sem sucesso. Após o ataque, Thiago fugiu de motocicleta e ainda não foi localizado. Marcelo foi socorrido e permanece internado. A polícia investiga o caso, enquanto a companheira de Marcelo relata que o pai de Thiago teria ficado com a arma do crime.
Assista ao vídeo - Homem atira no vizinho após flagrar troca de mensagens com a esposa
Veja também
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 2,8 milhões de itens falsificados em diversas operações
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!