Homem atira no vizinho após flagrar troca de mensagens com a esposa Após o ataque, o agressor fugiu de motocicleta e ainda não foi localizado; a vítima foi socorrida e permanece internada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h19 )

Homem atira no vizinho após flagrar troca de mensagens com a esposa

Em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, uma discussão entre vizinhos quase termina em tragédia. Thiago Bastos, motivado por ciúmes, disparou contra Marcelo após descobrir mensagens entre sua esposa e o vizinho. Durante a briga, apesar de Marcelo implorar por uma trégua, Thiago continuou os disparos, deixando Marcelo gravemente ferido. A companheira de Marcelo tentou conter a situação sem sucesso. Após o ataque, Thiago fugiu de motocicleta e ainda não foi localizado. Marcelo foi socorrido e permanece internado. A polícia investiga o caso, enquanto a companheira de Marcelo relata que o pai de Thiago teria ficado com a arma do crime.

