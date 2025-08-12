Homem é morto a tiros em briga em estacionamento de Itapevi
Paulo Henrique Santana foi assassinado após agressão em supermercado
Imagens de segurança registraram o momento em que Paulo Henrique Custódio Santana, de 26 anos, foi vítima de homicídio durante uma briga no estacionamento de um supermercado em Itapevi, região metropolitana de São Paulo. As gravações mostram um homem vestido de branco pegando uma arma em um carro e disparando contra Paulo Henrique, que já havia sido agredido por outras pessoas presentes no local.
Testemunhas relataram ter ouvido tiros e visto pessoas fugindo. A polícia encontrou o corpo de Paulo Henrique com ferimentos na cabeça, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou a morte no local. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Itapevi, e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Osasco para exame.
