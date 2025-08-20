Homem é morto por atirador encapuzado em Santo André
Polícia investiga motivação e autor do crime na comunidade Eucalipto
Um homem foi morto por um atirador encapuzado dentro de sua residência na comunidade Eucalipto, em Santo André, região metropolitana de São Paulo. A polícia está investigando o caso para entender a motivação e identificar o autor do crime.
O crime ocorreu quando o suspeito entrou na casa da vítima e efetuou disparos, fugindo em seguida. Os familiares encontraram o corpo após vizinhos ouvirem os tiros e chamarem a polícia. Equipes da Polícia Civil realizaram perícia no local, e o caso foi encaminhado para a delegacia da região para continuidade das investigações.
A polícia foi acionada pelos vizinhos ao perceberem a movimentação suspeita
