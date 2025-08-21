Homem é preso após agredir ex-namorada em São Paulo
Agressão ocorreu em Itaquera e foi capturada por câmeras de segurança
Câmeras de segurança em Itaquera, São Paulo, registraram Arthur Barbosa agredindo brutalmente sua ex-namorada. Ele desceu de seu carro e atacou a vítima com uma voadora e chutes, mesmo ela possuindo uma medida protetiva contra ele. A vítima estava acompanhada de uma amiga e tentou se proteger entrando em seu carro, mas Barbosa continuou a agressão.
Após as agressões físicas, ele também fez ameaças a outras pessoas presentes no local. Uma mulher que estava com ele xingou a vítima antes de deixar o local. A polícia já tinha conhecimento de agressões anteriores e um mandado de prisão foi expedido. Barbosa foi preso e está sob custódia, aguardando procedimentos judiciais.
