Homem é preso com viatura falsa do legislativo em São Paulo
Indivíduo detido por agentes da Polícia Militar enquanto dirigia veículo ilegal
Um homem foi preso em flagrante por agentes do grupo de ações especiais da Polícia Militar na região central de São Paulo. Ele estava dirigindo uma viatura falsa do poder legislativo federal e possuía um par de placas dentro do carro. A polícia investiga o uso do veículo para transportar drogas e armas. Durante a abordagem, o indivíduo tentou se evadir e alegou ser assessor de políticos, mas não conseguiu comprovar sua identidade. Ele foi levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais para investigação.
Assista ao vídeo - Homem é preso com viatura falsa do poder legislativo em São Paulo
Veja também
A falha resultou em um prejuízo de R$ 21 milhões
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!