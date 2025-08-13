Logo R7.com
Homem faz ex-namorada refém e é morto pela polícia em Parelheiros

Agressor não aceitou término e invadiu casa da vítima na zona sul de SP

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Em Parelheiros, zona sul de São Paulo, Edivaldo manteve sua ex-namorada Amanda refém em sua casa. Após quatro horas de negociações com familiares, a Polícia Militar foi chamada. Durante a ação policial, Edivaldo atacou Amanda com uma faca e foi baleado pelos agentes. A vítima sofreu cortes no pescoço, braços e costas e permanece internada.

O incidente ocorreu porque Edivaldo não aceitava o fim do relacionamento e planejou a invasão quando soube que Amanda estaria sozinha. Apesar das tentativas dos familiares para resolver a situação pacificamente, ele se manteve irredutível. A polícia interveio após várias tentativas de negociação falharem.

