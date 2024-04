Homem fica pendurado em fios de energia para tentar fugir da polícia

Balanço Geral Manhã |Do R7

Câmeras de segurança gravaram o homem pendurado em fios de energia e telefonia (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã trouxe detalhes da prisão de um homem suspeito de invadir e roubar duas casas de prostituição, em Minas Gerais.

Câmeras de segurança gravaram o homem pendurado em fios de energia e telefonia. Só de cueca, ele tentou se jogar da marquise de um prédio.

Os policiais militares ficaram observando e pediram que ele se entregasse. A fiação não suportou o peso e cedeu. No momento em que ele ficou acessível aos policiais, uma mulher se aproximou e levou o homem para dentro de casa.

De acordo com a polícia, após entrar na residência, ele ficou na porta e deu vários chutes e socos contra os agentes. Com um chute dado na porta, os vidros quebraram e feriram gravemente os dois policiais que tentavam entrar no local.

Um cabo da polícia teve um corte profundo em um dos punhos, teve rompimento de tendões e corre o risco de perder os movimentos da mão direita. Já o segundo policial fraturou a mão direita.

O acusado já era procurado pela polícia por outros crimes. Segundo a tenente da PM Nanci Santos, o rapaz entrou com arma de fogo na casa de prostituição, desferiu golpes de capacete contra uma das vítimas e obrigou um homem a realizar transações via Pix para a conta dele, além de ter roubado o aparelho celular de uma das vítimas.

O bandido foi preso e vai responder por diversos crimes. "Ele tem diversas passagens, já foi preso diversas outras vezes. Nessa ocorrência, ele cometeu roubo, desobediência, desacato, agressão, lesão corporal contra os policiais militares, ameaça e porte legal de arma de fogo", relatou a tenente.

Assista ao vídeo completo:

