Balanço Geral Manhã

Homem furioso destrói carro da ex-companheira em São Paulo

Veículo era essencial para transporte do filho autista

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Mário Mendes destruiu o carro de sua ex-companheira Laura após o término do relacionamento.
  • O carro era essencial para o transporte de seu filho autista.
  • Laura enfrenta dificuldades financeiras para reparar os danos causados pela agressão de Mário.
  • A mãe de Laura havia alertado sobre o comportamento violento de Mário, que tem antecedentes criminais.

 

Márcio Mendes, de 31 anos, destruiu o carro de sua ex-companheira Laura após ela decidir terminar o relacionamento devido ao comportamento agressivo dele. O incidente ocorreu na Grande São Paulo, onde Laura havia voltado a morar com a mãe.

Laura utilizava o carro para levar seu filho autista à escola e ao médico. Após trabalhar arduamente como faxineira para adquirir o veículo, ela agora enfrenta dificuldades financeiras para reparar os danos causados por Márcio, que atacou o carro com uma cadeira.

O relacionamento entre Laura e Márcio foi marcado por episódios de violência e reconciliações ao longo de nove anos. Laura finalmente decidiu encerrar a relação há quatro meses e se mudou para a casa da mãe. No dia do ataque, Márcio danificou completamente o automóvel, quebrando vidros, amassando a lataria e destruindo o sistema de som.

A mãe de Laura já havia alertado sobre o comportamento violento de Márcio, que possui antecedentes criminais. Após chamar a polícia durante o ataque, Laura espera que ele seja responsabilizado pelos prejuízos.


O que motivou a destruição do carro de Laura por Mário Mendes?

A destruição do carro ocorreu após Laura decidir terminar o relacionamento devido ao comportamento agressivo de Mário Mendes.

Como Laura utilizava o carro que foi danificado?

Laura utilizava o carro para transportar seu filho autista à escola e ao médico.


Qual foi a reação de Laura após o ataque ao seu carro?

Laura chamou a polícia durante o ataque e espera que Mário Mendes seja responsabilizado pelos prejuízos.

Como o relacionamento de Laura e Mário foi descrito?

O relacionamento entre Laura e Mário foi marcado por episódios de violência e reconciliações ao longo de nove anos, levando Laura a encerrar a relação há quatro meses.

