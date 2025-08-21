Homem furioso destrói carro da ex-companheira em São Paulo
Veículo era essencial para transporte do filho autista
Márcio Mendes, de 31 anos, destruiu o carro de sua ex-companheira Laura após ela decidir terminar o relacionamento devido ao comportamento agressivo dele. O incidente ocorreu na Grande São Paulo, onde Laura havia voltado a morar com a mãe.
Laura utilizava o carro para levar seu filho autista à escola e ao médico. Após trabalhar arduamente como faxineira para adquirir o veículo, ela agora enfrenta dificuldades financeiras para reparar os danos causados por Márcio, que atacou o carro com uma cadeira.
O relacionamento entre Laura e Márcio foi marcado por episódios de violência e reconciliações ao longo de nove anos. Laura finalmente decidiu encerrar a relação há quatro meses e se mudou para a casa da mãe. No dia do ataque, Márcio danificou completamente o automóvel, quebrando vidros, amassando a lataria e destruindo o sistema de som.
A mãe de Laura já havia alertado sobre o comportamento violento de Márcio, que possui antecedentes criminais. Após chamar a polícia durante o ataque, Laura espera que ele seja responsabilizado pelos prejuízos.
