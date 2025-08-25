Homem mantém esposa grávida refém por quatro horas em São Paulo Negociação policial resulta na liberação segura da mulher Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h21 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um homem de 26 anos manteve sua esposa grávida refém por quatro horas em São Paulo.

A situação começou após uma discussão, levando vizinhos a chamar a polícia.

O GAT negociou a liberação da mulher, que estava grávida de cinco meses, enquanto o homem não havia tomado sua medicação.

O homem se feriu ao quebrar um vidro e foi levado ao hospital, enquanto a mulher foi libertada sem ferimentos graves.

Homem mantém esposa grávida refém em São Paulo por quatro horas

Um homem de 26 anos manteve sua esposa grávida refém por quatro horas em sua casa na zona sul de São Paulo. A situação começou após uma discussão entre o casal, levando vizinhos a alertarem a polícia devido aos gritos e ameaças ouvidos.

A equipe do GATE conduziu uma negociação tensa para garantir a segurança da mulher, que estava grávida de cinco meses. Durante o incidente, foi descoberto que o homem não havia tomado sua medicação controlada, contribuindo para seu comportamento agressivo.

O desfecho ocorreu quando o homem se feriu ao quebrar um vidro durante sua saída e foi levado ao hospital. A mulher foi libertada sem ferimentos graves e está agora com sua família.

