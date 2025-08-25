Homem mantém esposa grávida refém por quatro horas em São Paulo
Negociação policial resulta na liberação segura da mulher
Um homem de 26 anos manteve sua esposa grávida refém por quatro horas em sua casa na zona sul de São Paulo. A situação começou após uma discussão entre o casal, levando vizinhos a alertarem a polícia devido aos gritos e ameaças ouvidos.
A equipe do GATE conduziu uma negociação tensa para garantir a segurança da mulher, que estava grávida de cinco meses. Durante o incidente, foi descoberto que o homem não havia tomado sua medicação controlada, contribuindo para seu comportamento agressivo.
O desfecho ocorreu quando o homem se feriu ao quebrar um vidro durante sua saída e foi levado ao hospital. A mulher foi libertada sem ferimentos graves e está agora com sua família.
