Homem mantém ex-namorada refém por cinco horas em São Paulo Polícia intervém após tentativa de negociação sem sucesso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 13h54 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, Edvaldo manteve sua ex-namorada refém por cinco horas após o término do relacionamento. A polícia tentou negociar, mas ele ameaçou tirar a própria vida e a da vítima.

Apesar dos apelos de familiares, Edvaldo se recusou a se render. Diante da resistência e dos ferimentos graves da vítima, agentes do GATE invadiram a residência. O agressor foi baleado e morreu durante a operação. A vítima sofreu cortes no pescoço, braços e costas e permanece internada.

Veja também

‌



Ele se passa por cliente e discretamente pega os celulares que estão em cima do balcão das lojas

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Idoso furta celulares em lojas da Grande São Paulo Jovem acusa motorista de importunação sexual na zona leste de São Paulo Falha na Linha 15-Prata do monotrilho causa transtorno na zona leste de São Paulo Empresário que matou gari apresenta ‘personalidade violenta’, diz juiz Novas imagens mostram negociação com homem que manteve ex-namorada refém Assaltos no Brás: confira dicas para se proteger no maior centro comercial de SP Mulher é feita refém por homem em surto na zona leste de São Paulo Gangue das alianças aterroriza moradores de SP Dupla engana portaria virtual e entra em condomínio de alto padrão em Higienópolis Caminhão derruba carga de cal na Marginal Tietê Discussão entre moradores de pensão em São Paulo termina em morte Câmera flagra assalto a estudante na Freguesia do Ó Comerciante relata complicações após troca de próteses de silicone Morador de rua 'Galo Cego' é preso após agredir diversas vítimas Justiça bloqueia redes do influenciador Hytalo Santos Polícia de SP apreende aves silvestres em operação na região central Operação busca golpistas no Jabaquara, zona sul de São Paulo Policial baleado em Paraisópolis reconhece suspeito e buscas continuam Homem faz ex-namorada refém e é morto pela polícia em SP Fórum debate turismo no Centro Histórico de São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!