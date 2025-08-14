Homem mantém ex-namorada refém por cinco horas em São Paulo
Polícia intervém após tentativa de negociação sem sucesso
Em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, Edvaldo manteve sua ex-namorada refém por cinco horas após o término do relacionamento. A polícia tentou negociar, mas ele ameaçou tirar a própria vida e a da vítima.
Apesar dos apelos de familiares, Edvaldo se recusou a se render. Diante da resistência e dos ferimentos graves da vítima, agentes do GATE invadiram a residência. O agressor foi baleado e morreu durante a operação. A vítima sofreu cortes no pescoço, braços e costas e permanece internada.
