Balanço Geral Manhã

Homem mantém ex-namorada refém por cinco horas em São Paulo

Polícia intervém após tentativa de negociação sem sucesso

Balanço Geral Manhã

Em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, Edvaldo manteve sua ex-namorada refém por cinco horas após o término do relacionamento. A polícia tentou negociar, mas ele ameaçou tirar a própria vida e a da vítima.

Apesar dos apelos de familiares, Edvaldo se recusou a se render. Diante da resistência e dos ferimentos graves da vítima, agentes do GATE invadiram a residência. O agressor foi baleado e morreu durante a operação. A vítima sofreu cortes no pescoço, braços e costas e permanece internada.

