Homem mata a ex-companheira e o pai dela no Dia dos Pais em Porto Alegre

No Dia dos Pais, em Porto Alegre (RS), uma mulher de 41 anos foi morta a tiros pelo ex-marido enquanto estava na casa do pai para celebrar a data. O ex-companheiro, que morava ao lado, a abordou e disparou duas vezes. Ao ouvir os tiros, o pai da vítima tentou intervir com um facão, mas também foi baleado e morreu no local.

Um terceiro homem que passava tentou conter o atirador e ficou gravemente ferido. Após o ataque, o agressor, que trabalha como segurança, tentou tirar a própria vida e está hospitalizado. A polícia apreendeu três armas na cena do crime. Não havia medida protetiva contra o ex-marido.

Uma semana antes do crime, o agressor já havia invadido a casa da vítima e ameaçado matá-la

