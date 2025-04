Homem morre após explosão de fábrica de gás em Campo Largo (PR) Incidente ocorreu durante recarga de cilindro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 10h44 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h44 ) twitter

Homem morre após explosão em fábriga de gás no Paraná

Uma explosão em uma fábrica de gás em Campo Largo, Paraná, resultou na morte de um homem de 29 anos e deixou duas pessoas feridas. O incidente ocorreu enquanto funcionários recarregavam um cilindro de oxigênio. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da explosão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as áreas com materiais perigosos foram isoladas, eliminando o risco de novas explosões. Investigações estão sendo conduzidas para determinar a causa do acidente.

