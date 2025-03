Homem morre após tentar pegar arma de policial em abordagem em São Paulo Polícia Civil investiga o caso ocorrido na zona leste; identidade do suspeito não foi divulgada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h17 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h17 ) twitter

Homem morre baleado após tentar pegar arma de policial durante abordagem

Um homem morreu após tentar pegar a arma de um policial durante uma abordagem na zona leste de São Paulo. Durante a ação, a arma de um dos agentes caiu no chão, o que levou o suspeito a tentar se apoderar dela. Em resposta, os policiais dispararam duas vezes contra ele. Embora uma ambulância tenha sido acionada, a morte foi confirmada no local.

A identidade do homem ainda não foi divulgada, e a Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do confronto. Moradores registraram o incidente em vídeo, que mostra a movimentação das viaturas no local.

