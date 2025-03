Homem reage a tentativa de roubo em Santo Amaro Assaltante foge após ser agredido por vítima em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 16h34 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h34 ) twitter

Homem reage e agride ladrão durante tentativa de assalto em São Paulo

Um homem em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, enfrentou um assaltante que se aproximou em uma motocicleta vermelha enquanto ele caminhava com sua companheira. O homem derrubou o criminoso da moto e o agrediu, mas o assaltante conseguiu escapar sem levar nada.

O incidente ocorreu na rua São Mateus, e a polícia agora investiga o caso com a ajuda de imagens de câmeras de segurança. As autoridades pedem à população que forneça informações que possam ajudar na localização do suspeito. A comunidade local também está colaborando para que o criminoso seja identificado e preso.

