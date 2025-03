Homem tira a roupa na avenida Faria Lima após ser demitido Incidente em São Paulo mobiliza polícia e bombeiros Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h27 ) twitter

Homem tira roupa e caminha por avenida que concentra várias empresas após ser demitido em SP

Um homem se despiu completamente na Avenida Faria Lima, em São Paulo, após receber a notícia de sua demissão. O local é conhecido por concentrar diversas empresas e atraiu a atenção de muitas pessoas que passavam por ali. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para lidar com a situação.

Testemunhas relataram que o homem era um “ex-faria limer” e que sua atitude poderia ser um protesto ou uma forma de chamar atenção. Autoridades informaram que ele sofreu um surto psicológico ao saber da demissão. Após receber atendimento médico em uma unidade de saúde, ele foi liberado.

O evento foi amplamente filmado por transeuntes, com vídeos rapidamente se espalhando pela internet. As imagens mostram o homem sentado em uma mureta e caminhando pela avenida enquanto pessoas e veículos continuavam circulando pelo local. O nome do envolvido não foi divulgado.

Assista em vídeo - Homem tira roupa e caminha por avenida que concentra várias empresas após ser demitido em SP

