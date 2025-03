Homem usa macaco hidráulico para furtar loja e adormece no local Polícia encontrou suspeito dormindo após furto na Zona Norte de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 16h29 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h29 ) twitter

Homem uma macaco hidráulico para arrombar loja, mas dorme no local e acaba preso

Na zona norte de São Paulo, um homem foi detido após utilizar um macaco hidráulico para abrir a porta de uma loja. Após furtar dinheiro e correntes, ele adormeceu no local. Vizinhos perceberam a movimentação e acionaram a polícia. Ao chegarem, os policiais encontraram o suspeito dormindo no andar superior do estabelecimento.

Conhecido como Renatinho, o indivíduo já possuía antecedentes por furto. Durante a abordagem, ele demonstrou tranquilidade ao afirmar que dormir fazia parte do serviço. Renatinho foi levado à delegacia para verificação de sua ficha criminal. Graças à rápida ação dos vizinhos e da polícia, o dono do estabelecimento não sofreu prejuízos significativos.

