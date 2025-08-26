Hytalo Santos e companheiro podem ser transferidos para presídio na Paraíba Suspeitos de ameaçar Felca serão levados do CDP de Pinheiros Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA É iminente a transferência de Ítalo Santos e seu parceiro do CDP de Pinheiros para um presídio na Paraíba.

A transferência será realizada pelo Aeroporto Campo de Marte para evitar tumultos.

Felipe Bressani Pereira, conhecido como Felca, está sendo ameaçado após denúncias sobre exploração infantil online.

Outro suspeito, Caio Lucas dos Santos, foi preso por envolvimento nas ameaças e na venda de material ilícito.

Hytalo Santos e companheiro podem ser transferidos para presídio na Paraíba

Hytalo Santos e seu parceiro podem ser transferidos a qualquer momento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, para um presídio na Paraíba. A transferência ocorrerá pelo Aeroporto Campo de Marte para evitar tumultos.

As ameaças ao influenciador Felipe Bressani Pereira, conhecido como Felca, começaram após suas denúncias sobre exploração infantil online. Outro suspeito, Caio Lucas dos Santos, foi preso em Pernambuco por envolvimento nas ameaças e venda de material ilícito. Durante sua prisão, foi encontrado um computador com dados confidenciais e ele confessou ter acesso a sistemas de segurança e judiciais. Ambos os suspeitos foram autuados por invasão de dispositivos informáticos.

Assista ao vídeo - Hytalo Santos e companheiro podem ser transferidos para presídio na Paraíba

