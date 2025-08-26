Hytalo Santos e companheiro podem ser transferidos para presídio na Paraíba
Suspeitos de ameaçar Felca serão levados do CDP de Pinheiros
Hytalo Santos e seu parceiro podem ser transferidos a qualquer momento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, para um presídio na Paraíba. A transferência ocorrerá pelo Aeroporto Campo de Marte para evitar tumultos.
As ameaças ao influenciador Felipe Bressani Pereira, conhecido como Felca, começaram após suas denúncias sobre exploração infantil online. Outro suspeito, Caio Lucas dos Santos, foi preso em Pernambuco por envolvimento nas ameaças e venda de material ilícito. Durante sua prisão, foi encontrado um computador com dados confidenciais e ele confessou ter acesso a sistemas de segurança e judiciais. Ambos os suspeitos foram autuados por invasão de dispositivos informáticos.
