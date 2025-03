Idosa é agredida durante assalto na zona oeste de São Paulo Polícia age rapidamente e recupera correntes de ouro roubadas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 13h15 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h15 ) twitter

Idosa é agredida durante assalto na zona oeste de São Paulo

Uma idosa foi agredida por dois homens que roubaram suas correntes de ouro enquanto ela estava em um cruzamento movimentado na zona oeste de São Paulo. Durante patrulhamento, policiais militares avistaram os suspeitos fugindo para uma comunidade próxima ao viaduto Pacaembu. A vítima relatou que foi atacada com socos antes de ter suas joias levadas. Os policiais localizaram os suspeitos, que já haviam trocado de roupa, dentro da comunidade e recuperaram as correntes jogadas no chão. Os dois homens, ambos com 18 anos, foram presos e estão à disposição da Justiça. A polícia intensificou o patrulhamento na área para prevenir novos crimes.

