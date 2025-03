Idoso com Alzheimer desaparece em São Paulo; família intensifica buscas Cícero Inácio da Costa sumiu no início de março sem levar medicamentos essenciais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 13h38 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h38 ) twitter

Idoso com Alzheimer está desaparecido há mais de 15 dias em São Paulo

Cícero Inácio da Costa, um idoso de 72 anos, desapareceu na zona norte de São Paulo, no bairro Jaraguá, no início de março. Ele sofre de Alzheimer, Parkinson e diabetes, e saiu sem seus medicamentos, aumentando a preocupação de seus familiares que intensificam as buscas colando cartazes e procurando por informações na região.

As últimas imagens mostram Cícero caminhando pelo condomínio onde mora há mais de duas décadas. Dona Maria, sua esposa, relatou que ele estava em casa antes de desaparecer. A família suspeita que ele possa ter saído por uma escada com uma porta possivelmente aberta.

As buscas enfrentam dificuldades devido à falta de imagens das câmeras de segurança dos comércios locais que não capturam a rua. Cícero vestia boné vermelho, camisa branca, calça jeans e tênis no dia do desaparecimento. Dona Maria faz um apelo emocionado por qualquer informação que possa ajudar a encontrá-lo.

Assista em vídeo - Idoso com Alzheimer está desaparecido há mais de 15 dias em São Paulo

