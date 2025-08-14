Logo R7.com
Idoso comete furtos de celulares em lojas da Grande São Paulo

Ele finge ser cliente e rouba celulares de balcões nas lojas

  • Idoso furtou celulares em lojas da Grande São Paulo, se passando por cliente.
  • Primeiro furto aconteceu em Osasco; ele roubou o celular de Néia da Silva.
  • Após a divulgação de imagens, mais vítimas relataram casos em outros locais.
  • Identidade do criminoso é desconhecida e ele continua foragido.

 

Um idoso foi flagrado por câmeras de segurança furtando celulares em várias lojas na Grande São Paulo. Ele se passava por cliente à procura de um presente para a esposa e aproveitava para roubar os aparelhos deixados sobre os balcões.

O primeiro furto ocorreu em Osasco, onde ele levou o celular da proprietária Néia da Silva. Após a divulgação das imagens nas redes sociais, outras vítimas relataram casos semelhantes em locais como Vila Formosa, Diadema e Santo André. Em todos os casos, o idoso usava a mesma abordagem cordial para disfarçar sua intenção criminosa.

Apesar das imagens divulgadas, sua identidade permanece desconhecida e ele continua foragido. A comerciante afetada permanece alerta quanto a novos incidentes.

