Idoso comete furtos de celulares em lojas da Grande São Paulo Ele finge ser cliente e rouba celulares de balcões nas lojas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 14h16 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Idoso furtou celulares em lojas da Grande São Paulo, se passando por cliente.

Primeiro furto aconteceu em Osasco; ele roubou o celular de Néia da Silva.

Após a divulgação de imagens, mais vítimas relataram casos em outros locais.

Identidade do criminoso é desconhecida e ele continua foragido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um idoso foi flagrado por câmeras de segurança furtando celulares em várias lojas na Grande São Paulo. Ele se passava por cliente à procura de um presente para a esposa e aproveitava para roubar os aparelhos deixados sobre os balcões.

O primeiro furto ocorreu em Osasco, onde ele levou o celular da proprietária Néia da Silva. Após a divulgação das imagens nas redes sociais, outras vítimas relataram casos semelhantes em locais como Vila Formosa, Diadema e Santo André. Em todos os casos, o idoso usava a mesma abordagem cordial para disfarçar sua intenção criminosa.

Apesar das imagens divulgadas, sua identidade permanece desconhecida e ele continua foragido. A comerciante afetada permanece alerta quanto a novos incidentes.

O que aconteceu com o idoso na Grande São Paulo?

Um idoso foi flagrado por câmeras de segurança furtando celulares em várias lojas da Grande São Paulo.

‌



Como o idoso realizava os furtos?

Ele se passava por cliente à procura de um presente para a esposa e aproveitava para roubar os aparelhos deixados sobre os balcões.

Onde ocorreram os furtos e quais foram algumas das vítimas?

O primeiro furto ocorreu em Osasco, onde ele roubou o celular da proprietária Néia da Silva. Outras vítimas relataram casos semelhantes em Vila Formosa, Diadema e Santo André.

‌



Qual é a situação atual do idoso?

Apesar das imagens divulgadas, sua identidade permanece desconhecida e ele continua foragido. A comerciante afetada permanece alerta quanto a novos incidentes.

Veja também

‌



Ele se passa por cliente e discretamente pega os celulares que estão em cima do balcão das lojas

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Idoso furta celulares em lojas da Grande São Paulo Jovem acusa motorista de importunação sexual na zona leste de São Paulo Falha na Linha 15-Prata do monotrilho causa transtorno na zona leste de São Paulo Empresário que matou gari apresenta ‘personalidade violenta’, diz juiz Novas imagens mostram negociação com homem que manteve ex-namorada refém Assaltos no Brás: confira dicas para se proteger no maior centro comercial de SP Mulher é feita refém por homem em surto na zona leste de São Paulo Gangue das alianças aterroriza moradores de SP Dupla engana portaria virtual e entra em condomínio de alto padrão em Higienópolis Caminhão derruba carga de cal na Marginal Tietê Discussão entre moradores de pensão em São Paulo termina em morte Câmera flagra assalto a estudante na Freguesia do Ó Comerciante relata complicações após troca de próteses de silicone Morador de rua 'Galo Cego' é preso após agredir diversas vítimas Justiça bloqueia redes do influenciador Hytalo Santos Polícia de SP apreende aves silvestres em operação na região central Operação busca golpistas no Jabaquara, zona sul de São Paulo Policial baleado em Paraisópolis reconhece suspeito e buscas continuam Homem faz ex-namorada refém e é morto pela polícia em SP Fórum debate turismo no Centro Histórico de São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!