Idoso comete furtos de celulares em lojas da Grande São Paulo
Ele finge ser cliente e rouba celulares de balcões nas lojas
Um idoso foi flagrado por câmeras de segurança furtando celulares em várias lojas na Grande São Paulo. Ele se passava por cliente à procura de um presente para a esposa e aproveitava para roubar os aparelhos deixados sobre os balcões.
O primeiro furto ocorreu em Osasco, onde ele levou o celular da proprietária Néia da Silva. Após a divulgação das imagens nas redes sociais, outras vítimas relataram casos semelhantes em locais como Vila Formosa, Diadema e Santo André. Em todos os casos, o idoso usava a mesma abordagem cordial para disfarçar sua intenção criminosa.
Apesar das imagens divulgadas, sua identidade permanece desconhecida e ele continua foragido. A comerciante afetada permanece alerta quanto a novos incidentes.
