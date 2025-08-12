Idoso de 71 anos é agredido em assalto no Sacomã
Criminoso reincidente foi preso após crime
Um homem de 71 anos foi brutalmente agredido e roubado enquanto aguardava em um ponto de ônibus no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo. O agressor, identificado como Rafael Lima de Souza, abordou o idoso com uma conversa antes de atacá-lo violentamente, resultando em ferimentos graves, incluindo fraturas e hematomas.
O crime ocorreu em uma movimentada avenida, e dois dias depois, a polícia militar prendeu o suspeito que confessou o delito. Rafael havia sido libertado da prisão há pouco mais de um mês após cumprir pena por roubo e era considerado perigoso pelas autoridades devido ao seu histórico criminal. A vítima reconheceu o assaltante na delegacia, onde ele permanece à disposição da justiça.
