Idoso de 71 anos é agredido em assalto no Sacomã Criminoso reincidente foi preso após crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 13h45 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h45 )

Um homem de 71 anos foi brutalmente agredido e roubado enquanto aguardava em um ponto de ônibus no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo. O agressor, identificado como Rafael Lima de Souza, abordou o idoso com uma conversa antes de atacá-lo violentamente, resultando em ferimentos graves, incluindo fraturas e hematomas.

O crime ocorreu em uma movimentada avenida, e dois dias depois, a polícia militar prendeu o suspeito que confessou o delito. Rafael havia sido libertado da prisão há pouco mais de um mês após cumprir pena por roubo e era considerado perigoso pelas autoridades devido ao seu histórico criminal. A vítima reconheceu o assaltante na delegacia, onde ele permanece à disposição da justiça.

