Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Idoso de 71 anos é agredido em assalto no Sacomã

Criminoso reincidente foi preso após crime

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um homem de 71 anos foi brutalmente agredido e roubado enquanto aguardava em um ponto de ônibus no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo. O agressor, identificado como Rafael Lima de Souza, abordou o idoso com uma conversa antes de atacá-lo violentamente, resultando em ferimentos graves, incluindo fraturas e hematomas.

O crime ocorreu em uma movimentada avenida, e dois dias depois, a polícia militar prendeu o suspeito que confessou o delito. Rafael havia sido libertado da prisão há pouco mais de um mês após cumprir pena por roubo e era considerado perigoso pelas autoridades devido ao seu histórico criminal. A vítima reconheceu o assaltante na delegacia, onde ele permanece à disposição da justiça.

Veja também


Fabiano Oliveira, especialista em vinis, destaca a busca por LPs raros e a qualidade única do vinil

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.