Idoso é encontrado morto após sair de hospital em Ibiúna (SP) Família acusa hospital de negligência, enquanto polícia investiga a morte Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h43 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h43 )

Idoso é encontrado morto em matagal após fugir de hospital em Ibiúna (SP)

Um idoso de 61 anos foi encontrado morto em uma área de vegetação próxima ao hospital de Ibiúna, São Paulo, onde estava internado após sofrer uma queda que resultou em fratura no braço e traumatismo craniano.

A família de Heleno Simão da Silva alega que ele não recebeu o cuidado necessário para o ferimento na cabeça, acusando o hospital de negligência. O hospital nega responsabilidade pela fuga do paciente, afirmando que ele estava cognitivamente alerta.

Heleno aguardava transferência para cirurgia quando desapareceu do hospital. Demonstrando impaciência com a demora no atendimento, ele saiu por um portão aberto e foi encontrado sem vida dois dias depois em um matagal a cerca de 300 metros do hospital.

O coordenador médico do hospital afirmou que o traumatismo craniano era leve e não apresentava risco de morte, sem sinais de comprometimento neurológico que justificassem retenção no hospital. Enquanto isso, a Secretaria de Segurança Pública investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.

Idoso é encontrado morto em matagal após fugir de hospital em Ibiúna (SP)

