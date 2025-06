Imagens mostram queda de radialista que morreu em fosso de elevador em SP João Azin tentou sair do local, mas escorregou Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 13h04 (Atualizado em 05/06/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novas imagens aumentam mistério em torno da morte de radialista em São Paulo

O radialista cearense João Eufrásio de Azin Júnior morreu após cair no fosso de um elevador em um prédio no centro de São Paulo. Imagens de segurança captaram o momento em que ele tentou sair do elevador, que não estava parado no andar correto, resultando em sua queda fatal de 10 metros.

O incidente ocorreu na região da República. Antes do acidente, João já apresentava ferimentos, conforme documentos obtidos pela RECORD. A família suspeita que uma briga com o filho mais novo, Lucas, possa ter ocorrido, dado que o apartamento estava revirado. Lucas negou qualquer confronto e afirmou que estava ajudando o pai a planejar uma volta ao Ceará.

Além disso, a situação da mãe de João, de 88 anos e com Alzheimer, está sob os cuidados de Lucas, gerando preocupações.

A polícia encontrou a idosa em condições precárias, e a família busca sua interdição judicial para levá-la a Fortaleza. A investigação policial sobre a morte de João continua, com a família cobrando respostas claras sobre os eventos que antecederam a tragédia.

‌



Assista em vídeo - Novas imagens aumentam mistério em torno da morte de radialista em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!