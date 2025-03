Incêndio de grandes proporções atinge espaço de eventos na Mooca Cinco equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 13h17 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h17 ) twitter

Incêndio atinge espaço para eventos na Mooca, na zona leste de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um espaço destinado a eventos e estúdios no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, durante a madrugada desta sexta-feira (14). O fogo começou por volta das 3h e cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para controlar as chamas. Não há registro de feridos, pois o local estava vazio no momento do incidente.

O espaço abriga estúdios e uma arena de games que recebe competições e eventos. A Defesa Civil deve realizar uma vistoria para verificar eventuais danos estruturais no imóvel. Os vizinhos, assustados com a situação, acionaram rapidamente os bombeiros. A operação de combate ao incêndio ainda não tem previsão de término.

