Incêndio destrói antiga fábrica de persianas em São Paulo Corpo de Bombeiros combate fogo no bairro Santa Cecília; Defesa Civil avaliará danos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 12h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h24 )

Incêndio atinge prédio comercial na região central de São Paulo

Um incêndio consumiu uma antiga fábrica de persianas localizada entre a avenida Angélica e a rua Brigadeiro Galvão, no bairro Santa Cecília, São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h por funcionários de uma padaria próxima. O fogo começou no segundo andar do imóvel e causou a destruição completa do local.

Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para controlar o incêndio, e as ruas próximas foram interditadas para garantir a segurança. Não há relatos de vítimas, mas a Defesa Civil será chamada para avaliar possíveis danos estruturais e riscos às edificações vizinhas. A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas uma investigação será conduzida para esclarecer o ocorrido. Durante a operação, o tenente-coronel Costa destacou que materiais altamente combustíveis estavam no local, exigindo cuidado adicional durante o rescaldo.

Assista em vídeo - Incêndio atinge prédio comercial na região central de São Paulo

