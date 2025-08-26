Incêndio devasta imóvel comercial desativado na Casa Verde
Bombeiros atuam rapidamente com auxílio de moradores na Zona Norte
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um incêndio significativo atingiu um imóvel comercial desativado na Rua Urbano do Arte, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. As chamas foram avistadas pelo helicóptero da RECORD, que sobrevoava a área quando identificou a fumaça preta e intensa saindo do telhado da estrutura.
Moradores locais acionaram prontamente o Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente devido à proximidade de suas unidades na região. Um morador surpreendido pelo incêndio auxiliou os bombeiros no acesso ao local crítico do fogo.
O incêndio ameaçou se espalhar para residências próximas, mas a ação rápida dos bombeiros com mangueiras pressurizadas controlou as chamas antes que se alastrassem ainda mais. Durante a operação, um homem sem camisa ajudou a coordenar a equipe de emergência, permitindo acesso rápido ao foco do incêndio.
Assista ao vídeo - Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na zona norte de São Paulo
Veja também
Assaltos e arrastões geram medo entre os residentes da região
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!