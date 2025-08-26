Incêndio devasta imóvel comercial desativado na Casa Verde Bombeiros atuam rapidamente com auxílio de moradores na Zona Norte Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h43 ) twitter

Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na zona norte de São Paulo

Um incêndio significativo atingiu um imóvel comercial desativado na Rua Urbano do Arte, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. As chamas foram avistadas pelo helicóptero da RECORD, que sobrevoava a área quando identificou a fumaça preta e intensa saindo do telhado da estrutura.

Moradores locais acionaram prontamente o Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente devido à proximidade de suas unidades na região. Um morador surpreendido pelo incêndio auxiliou os bombeiros no acesso ao local crítico do fogo.

O incêndio ameaçou se espalhar para residências próximas, mas a ação rápida dos bombeiros com mangueiras pressurizadas controlou as chamas antes que se alastrassem ainda mais. Durante a operação, um homem sem camisa ajudou a coordenar a equipe de emergência, permitindo acesso rápido ao foco do incêndio.

Assista ao vídeo - Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na zona norte de São Paulo

