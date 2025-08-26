Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Incêndio devasta imóvel comercial desativado na Casa Verde

Bombeiros atuam rapidamente com auxílio de moradores na Zona Norte

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Incêndio atinge imóvel comercial desativado na Casa Verde, São Paulo.
  • Bombeiros foram acionados rapidamente por moradores locais.
  • Chamas ameaçaram residências próximas, mas foram controladas a tempo.
  • Um morador auxiliou os bombeiros durante a operação de emergência.

 

Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na zona norte de São Paulo
Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na zona norte de São Paulo

Um incêndio significativo atingiu um imóvel comercial desativado na Rua Urbano do Arte, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. As chamas foram avistadas pelo helicóptero da RECORD, que sobrevoava a área quando identificou a fumaça preta e intensa saindo do telhado da estrutura.

Moradores locais acionaram prontamente o Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente devido à proximidade de suas unidades na região. Um morador surpreendido pelo incêndio auxiliou os bombeiros no acesso ao local crítico do fogo.

O incêndio ameaçou se espalhar para residências próximas, mas a ação rápida dos bombeiros com mangueiras pressurizadas controlou as chamas antes que se alastrassem ainda mais. Durante a operação, um homem sem camisa ajudou a coordenar a equipe de emergência, permitindo acesso rápido ao foco do incêndio.

Assista ao vídeo - Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na zona norte de São Paulo

